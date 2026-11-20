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Para marzo próximo cambiará la dinámica del protocolo de entrega de dádivas gubernamentales, en sus diferentes vertientes, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

Es decir, que la empresa proveedora modifique la nomenclatura y mencione textualmente que todo programa es ajeno a partidos políticos, y cambiar los logotipos de color verde a blanco y negro, complementó.

Sin embargo, aclaró que previamente en enero y febrero la Sedesore revisará cómo se acatarán las disposiciones y las reglas de operación de las entregas de los diversos esquemas asistenciales.

Consideró que el uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios estatales será una cuestión de índole personal, cuyo actuar será sancionado por las instancias correspondientes.

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Martínez Galarza anunció que el personal operativo y delegacional recibirá capacitación, en aras de no caer en incumplimientos a la Constitución General y leyes secundarias.

"Yo se los he dicho a todos los delegados: representan a Sedesore, pero si por alguna situación cometen una infracción (...) claro que tiene que proceder una sanción contra el funcionario de manera personal", dijo.