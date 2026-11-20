¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal así como la Coordinación de Tránsito Municipal, informan sobre el dispositivo de seguridad y vialidad que aplicarán por el desfile conmemorativo al 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

El operativo será para mantener la seguridad y el orden vial que garantice el desarrollo del tradicional desfile revolucionario, las corporaciones policiacas estarán en el acto cívico y acompañaran el desfile, habrá cierre de varias calles de la zona centro por donde pasará el desfile a partir de las siete de la mañana.

El desfile iniciará en el Parque Álvaro Obregón a las 9:00 horas, siguiendo el recorrido por 5 de Mayo, Insurgentes, Morelos, Hidalgo norte, Matamoros, Carlos Lasso, Altamirano para concluir en Ignacio López Rayón, zona poniente del parque Vicente Guerrero, se pide a la población respetar las vallas que se van a colocar para evitar cualquier accidente durante el recorrido.

El cierre de vialidades será a partir de las 07:00 horas, por lo que se pide la colaboración de usuarios y vecinos para el retiro de vehículos y con ello evitar dificultades al paso de los contingentes y carros alegóricos participantes, dentro del operativo también participarán corporaciones de auxilio como Cruz Roja, Protección Civil Municipal y Bomberos para apoyar en el caso de una emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí