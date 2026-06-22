Ciudadanos detienen a hampones y los maltratan

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En los últimos seis meses, la Guardia Civil Estatal (GCE), acudió a colonias para proceder con la aprehensión de presuntos delincuentes, quienes fueron retenidos por la población civil, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que, en estos casos, las personas ya habían agredido a los detenidos por presuntamente asaltaron a transeúntes que circulaban por la vía pública.

Adujo que otras intervenciones consisten en acudir a supermercados o establecimientos comerciales, donde personal de vigilancia resguarda a farderos que intentaron sustraer mercancía.

Subrayó que, si bien cualquier ciudadano puede proceder con las detenciones, una vez que somete al presunto criminal no debe agredirlo, sino entregarlo inmediatamente a las autoridades de seguridad pública.

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Por separado, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentó que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, son legales las detenciones ciudadanas.

No obstante, lo más relevante de los arrestos realizados por la población civil, es que deben procesarse de inmediato ante la autoridad más cercana o el Ministerio Público, complementó.

Precisó que en lo que va de su administración, la Fiscalía inició carpetas de investigación por tales aprehensiones, sin embargo, ninguna está vinculada con linchamiento de presuntos delincuentes.