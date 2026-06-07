Clausura PCM otra recicladora

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Este fin de semana, Protección Civil de Villa de Pozos clausuró la segunda empresa recicladora en lo que va del año luego de detectar que sus operadores incumplían diversos requisitos de prevención de riesgos.

La clausura se realizó de manera coordinada con la Dirección de Gestión Ambiental del mismo municipio y se advirtió que los recorridos y visitas de inspección a este y otros tipos de establecimiento continuarán en toda la demarcación.

De acuerdo con el informe de ambas dependencias, la recicladora no contaba con el equipo necesario para combatir incendios ni con un programa interno de protección civil, además de que en las instalaciones no había señalética alguna de seguridad ni botiquín de primeros auxilios.

Tampoco se pudo comprobar la existencia de brigadas capacitadas en temas de protección civil o de equipos de protección personal. De igual forma, se identificaron deficiencias en las instalaciones eléctricas y la maquinaria presente en el lugar.

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Todos los aspectos citados representan riesgos a la seguridad de las operaciones y de las personas que trabajan en la empresa, al igual que para las familias que residen cerca de las instalaciones, por lo cual se procedió a la clausura temporal a la espera de que los administradores o propietarios cumplan con los requisitos de Ley y resuelvan las deficiencias ya mencionadas.