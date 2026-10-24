Clausuran dos centros nocturnos en Soledad
No contaban con licencia de funcionamiento: Comercio
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Dos centros nocturnos fueron clausurados en Soledad de Graciano Sánchez, por no contar con licencias de funcionamiento vigentes, durante un operativo de inspección realizado por personal de la Dirección de Comercio Municipal y la Dirección de Gobernación del Gobierno del Estado.
La directora de Comercio Municipal, María Lidia Hernández Hernández, informó que las revisiones se llevaron a cabo en establecimientos ubicados en las avenidas De los Pinos y Valentín Amador, así como en el bulevar Valle de
los Fantasmas.
Durante el operativo, los inspectores verificaron que los negocios contaran con la documentación requerida, respetaran los horarios autorizados, impidieran el ingreso de menores de edad y operaran conforme al giro comercial registrado en sus licencias.
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Como resultado de las inspecciones, dos establecimientos fueron clausurados por incumplir con el requisito de contar con una licencia de funcionamiento vigente.
Subrayó que la dependencia aplicó las sanciones correspondientes conforme a los reglamentos municipales. Las revisiones se realizaron de manera conjunta entre autoridades municipales y estatales.
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