Clausuran el relleno sanitario de Zaragoza

A unos días que clausura el sitio de disposición final de residuos del Mexquitic de Carmona, ahora la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), procedió con la misma medida en el relleno sanitario de Zaragoza.

En entrevista, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Segam, reveló que los inspectores procedieron con la sanción luego de verificar que no se respetaban los lineamientos ambientales establecidos.

Contextualizó que, derivado de la falta de cumplimiento de la norma ecológica sobre el correcto manejo y disposición final de residuos, la semana pasada el lugar registró un incendio.

Consideró que, si bien la dependencia estatal mantiene una relación cordial con los ayuntamientos para que, a través de sus direcciones de Ecología intervengan y eviten la contaminación, cuando desacatan las normas proceden las sanciones como fue el caso de los rellenos sanitarios.

“Requerimos a las autoridades (municipales) para que pongan atención, entonces sí hemos encontrado buena respuesta, y en donde no la encontramos, pues clausuramos y seguimos los procedimientos administrativos”, concluyó.

El Artículo 107 de la Ley Ambiental del Estado, prohíbe, entre otras acciones, la habilitación de tiraderos de residuos a cielo abierto y el almacenamiento, alojamiento, reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sin ajustarse a la normatividad ambiental correspondiente o a las autorizaciones de impacto ambiental respectivas.