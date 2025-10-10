logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Clausuran el relleno sanitario de Zaragoza

Tras un incendio en el relleno sanitario de Zaragoza, la Segam actúa con sanciones.

Por Rubén Pacheco

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Clausuran el relleno sanitario de Zaragoza

A unos días que clausura el sitio de disposición final de residuos del Mexquitic de Carmona, ahora la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), procedió con la misma medida en el relleno sanitario de Zaragoza.

En entrevista, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Segam, reveló que los inspectores procedieron con la sanción luego de verificar que no se respetaban los lineamientos ambientales establecidos.

Contextualizó que, derivado de la falta de cumplimiento de la norma ecológica sobre el correcto manejo y disposición final de residuos, la semana pasada el lugar registró un incendio.

Consideró que, si bien la dependencia estatal mantiene una relación cordial con los ayuntamientos para que, a través de sus direcciones de Ecología intervengan y eviten la contaminación, cuando desacatan las normas proceden las sanciones como fue el caso de los rellenos sanitarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Requerimos a las autoridades (municipales) para que pongan atención, entonces sí hemos encontrado buena respuesta, y en donde no la encontramos, pues clausuramos y seguimos los procedimientos administrativos”, concluyó.

El Artículo 107 de la Ley Ambiental del Estado, prohíbe, entre otras acciones, la habilitación de tiraderos de residuos a cielo abierto y el almacenamiento, alojamiento, reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, sin ajustarse a la normatividad ambiental correspondiente o a las autorizaciones de impacto ambiental respectivas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora
Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

Morena: iniciativa no busca imponer a una gobernadora

SLP

Ana Paula Vázquez

La reforma busca reconocer la figura femenina en cargos públicos, aclara Arreola M.

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial
Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

Crearán fideicomiso para rehabilitar la Zona Industrial

SLP

Samuel Moreno

Comercio frena más “antros”
Comercio frena más “antros”

Comercio frena más “antros”

SLP

Samuel Moreno

Su giro no es compatible con el tipo de uso de suelo del lugar donde operarían

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC
Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

Crimen organizado, detrás de 50% de los asesinatos: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

La seguridad es cosa de todos los días: Jesús Juárez Hernández