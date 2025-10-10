Dodgers, a Serie de Campeonato

LOS ÁNGELES.- Orion Kerkering manejó mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran el jueves 2-1 a los Filis de Filadelfia en 11 innings y se instalaran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En vez de disparar a la inicial con las bases llenas para hacer el tercer out de la undécima entrada, Kerkering tiró hacia home y lo hizo de manera sumamente defectuosa.

Al percatarse de su yerro, el pitcher agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas. Su lanzamiento pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim arribaba al plato.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional. En la Serie de Campeonato, se medirán con los Cachorros de Chicago o Milwaukee.

Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. El descuido y la carrera detonaron el júbilo de 50.563 espectadores en el Dodger Stadium, quienes habían soportado tensos y de pie los últimos tres innings.

El manager de los Filis, Rob Thomson, abrazó a Kerkering cuando el relevista desconsolado llegó al dugout.

Es la segunda serie de postemporada que ha terminado con un error decisivo, según el Elias Sports Bureau. Un tiro desviado del intermedista venezolano de Texas Rougned Odor en un potencial roletazo de doble play permitió a Josh Donaldson anotar y dar a Toronto una victoria de 7-6 en 10 entradas y una barrida en tres juegos de su serie divisional de la Liga Americana en 2016.

El doble impulsor de Nick Castellanos en la séptima entrada ante Emmet Sheehan había puesto a los Filis en ventaja. Sin embargo, el dominicano Jhoan Durán caminó a Mookie Betts con las bases llenas en la parte baja, forzando la carrera del empate.

Tommy Edman conectó un sencillo ante el venezolano Jesús Luzardo con un out en la undécima y avanzó a tercera gracias a un sencillo de Max Muncy que eludió al campocorto Trea Turner con dos fuera.

Kerkering caminó al boricua Kiké Hernández para llenar las bases. Pagés, quien se había ido de 23-1 en la postemporada, bateó lo que parecía un roletazo de rutina, del tipo que cada lanzador practica atrapar desde el entrenamiento de pretemporada.

Filadelfia, que vistió sus uniformes retro “pólvora azul” como visitante por segundo día consecutivo, fue eliminado en la serie divisional por tercera temporada consecutiva, mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, alcanzaron la Serie de Campeonato por octava vez en 13 años.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, promedia 99,5 mph con su recta, y lanzó tres entradas de relevo sin hits. Se combinó con Tylor Glasnow, Sheehan y el ganador Alex Vesia en un juego de cuatro imparables..

Glasnow permitió dos hits y tres bases por bolas en seis entradas con ocho de los 12 ponches conseguidos por los Dodgers.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Pagés de 5-0.