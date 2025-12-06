Cobro de impuesto predial en Pozos no aumentará

El regidor Dante Alan Carreón, afirmó que la Ley de Ingresos 2026 presentada por el Concejo Municipal de Villa de Pozos, mantiene sin incrementos el cobro del impuesto predial y que, por primera vez, incorpora actualizaciones orientadas a hacer más equitativos los pagos en materia de licencias y dictámenes municipales.

En entrevista, explicó que una de las principales aportaciones realizadas desde la Comisión de Desarrollo Económico y Ecología, fue la modificación al esquema de cobro para las licencias de funcionamiento, criterios de Desarrollo Urbano y dictámenes ambientales.

“Antes se manejaba un solo precio para todos; pagaba lo mismo una tiendita que una empresa grande. Ahora se actualiza de acuerdo al tamaño: las pequeñas pagarán poquito, y las grandes, como las de la Zona Industrial, aportarán un poquito más. Es más explicativo y más justo”, señaló.

Carreón detalló que la propuesta fue discutida en una mesa de trabajo convocada para construir consensos sobre el proyecto de ingresos, ejercicio que calificó como positivo para ordenar el crecimiento del nuevo municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el balance de 2025, el regidor apuntó que Villa de Pozos ha atravesado un año de cambios administrativos significativos, incluida la transición en la presidencia municipal, lo que modificó la dinámica de trabajo interno. Sin embargo, aseguró que se mantienen avances en materia de organización financiera y participación en procesos técnicos como la integración de la ley.

“Lo importante es que las y los poceños tengan beneficios reales. Esta actualización busca justamente eso: que la recaudación sea proporcional y que los negocios no se vean afectados de manera injusta”, agregó.

El proyecto de Ley de Ingresos 2026 continúa en análisis rumbo a su aprobación final para entrar en vigor el 1 de enero.