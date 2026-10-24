Cobros excesivos para puestos en los panteones
Comerciantes denuncian cambios constantes en ubicación
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Comerciantes de Villa de Pozos denunciaron cobros de hasta mil 400 pesos por la instalación de puestos durante las celebraciones del Día de Muertos, además de inconformarse por las reubicaciones que, aseguraron, pretenden imponerles la Dirección de Comercio y la Guardia Civil Municipal (GCM) en las calles aledañas al
panteón principal.
Los vendedores señalaron que el año pasado pagaron alrededor de 700 pesos por los espacios, pero ahora algunos deben cubrir hasta mil 400 pesos por cuatro días de actividad comercial, sin tener certeza de conservar el mismo lugar que han ocupado durante años.
Acusaron que las autoridades cambian constantemente la ubicación de los puestos sin criterios claros, situación que afecta sus ventas, pues muchos comerciantes son originarios de Villa de Pozos y comunidades cercanas, y dependen de estas fechas para obtener ingresos.
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