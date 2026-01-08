Colectivo Las Compas acompañó 429 abortos durante el año 2025
Su balance anual muestra cómo este derecho se ejerció a través de redes comunitarias
La red de acompañamiento “Las Compas” informó que en 2025, 500 mujeres y personas con capacidad de gestar escribieron a su línea en búsqueda de orientación para interrumpir un embarazo no deseado. De esos contactos, la organización social dedicada a la salud reproductiva en San Luis Potosí, concretó 429 acompañamientos efectivos, lo que representa el 85.8% de las solicitudes. Su balance anual, muestra cómo este derecho se ejerció principalmente a través de redes comunitarias ante la falta de apoyo cercano y brechas territoriales.
De acuerdo con la organización, el perfil etario de las usuarias se ubicó entre 14 y 45 años, con una edad promedio de 25.6 años. Subrayaron que la mayor demanda se concentra en adultas
jóvenes, sector que recurre a la red ante la falta de orientación accesible y segura en otros espacios.
El acompañamiento alcanzó a mujeres de 26 municipios del estado. Del total, 276 fueron del municipio de San Luis Potosí y 83 de Soledad de Graciano Sánchez, mientras que 16.4% pertenece al interior de la entidad y a otros estados, lo que refleja brechas territoriales para ejercer este derecho.
