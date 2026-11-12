Comerciantes frenan ciclovía de Carranza

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El proyecto de la ciclovía en avenida Venustiano Carranza continúa sin concretarse debido a la falta de acuerdos entre comerciantes y colectivos ciclistas, pese a que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) ha presentado alrededor de siete propuestas para modificar su trazo.

Así lo reconoció Javier Ernesto Flores Navarro, titular del organismo, quien señaló que actualmente se encuentra sobre la mesa una última alternativa que esperan conciliar con los sectores involucrados.

Explicó que la propuesta más reciente contempla una ciclovía confinada de doble sentido, con modificaciones en su recorrido además de recuperar espacios de estacionamiento en ambos lados de la avenida.

El planteamiento busca integrar un circuito que conecte Carranza con la zona universitaria, Himno Nacional y avenida Juárez, mediante un esquema de zona 30, para generar una ruta completa y no mantener una infraestructura aislada como ocurre actualmente.

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Flores Navarro reconoció que uno de los principales desacuerdos tiene que ver con la ubicación de la ciclovía, pues los colectivos señalan que la NOM-004 establece que este tipo de infraestructura debe colocarse del lado derecho de la vialidad. Sin embargo, argumentó que la misma normativa contempla excepciones para situaciones especiales. También señaló que los comerciantes mantienen su rechazo ante la posible pérdida de espacios de estacionamiento, bajo el argumento de que esto afectaría sus ventas.

El funcionario sostuvo que, de acuerdo con un censo realizado por el Implan, actualmente existen más estacionamientos particulares en la zona que los que había anteriormente, cuando varios espacios funcionaban mediante parquímetros, por lo que descartó que la falta de lugares para dejar los vehículos sea un impedimento para la actividad comercial.