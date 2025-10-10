logo pulso
Comercio frena más “antros”

Su giro no es compatible con el tipo de uso de suelo del lugar donde operarían

Por Samuel Moreno

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A lo largo de este año, la capital ha registrado un incremento en las solicitudes para abrir restaurantes, bares y otros negocios de esparcimiento; sin embargo, muchos de estos proyectos no pueden concretarse porque buscan instalarse en zonas donde el uso de suelo no lo permite.

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento ha tenido que frenar varias solicitudes que podrían generar conflictos con la normativa urbana y afectar a la comunidad vecinal, dijo Ángel de la Vega, titular de la dirección municipal.

Puntualizó que el principal problema surge cuando los empresarios buscan abrir locales en áreas habitacionales, donde la presencia de bares o restaurantes podría ocasionar molestias por ruido, obstrucción de cocheras o conflictos con los vecinos.

“Antes de otorgar un permiso, es necesario garantizar que los negocios estén dentro de zonas acreditadas por desarrollo urbano y que cumplan con la normatividad vigente”, señaló.

El funcionario explicó que estas restricciones, aunque en ocasiones generan descontento entre los emprendedores, son necesarias para evitar irregularidades y proteger la convivencia social.

Además, el director de Comercio de la capital, mencionó que muchos proyectos incluso comienzan con inversión, equipamiento y acondicionamiento del local antes de haber solicitado el permiso, solo para descubrir que la ubicación no es compatible con su uso de suelo.

Por otro lado, el funcionario reiteró que la Dirección de Comercio capitalina trabaja en la agilización de trámites, eliminación de requisitos innecesarios y en la coordinación con otras dependencias para que los empresarios que cumplen con la ley puedan abrir sus negocios sin obstáculos.

