Se quedará Diego Ochoa con Juárez

Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
Se quedará Diego Ochoa con Juárez

México.- Cuando el club Chivas negoció a Diego Ochoa, seleccionado de la Sub-20 que está jugando el Mundial de la especialidad en Chile, lo prestó un año con una opción de compra en derechos federativos para Juárez, institución que ha activado la propuesta y la semana entrante estará haciéndola efectiva.

La dirigencia del Guadalajara será notificada en las próximas horas de esto, ya que la semana entrante estarán haciendo la transferencia y arreglando papeleo, para que los derechos sean de ellos, pero no todo está perdido para la institución tapatía, ya que tienen una cláusula de recompra.

Chivas tendrá a partir de la fecha en la cual quede la compra de Juárez, un año para poder hacer efectiva la recompra, la cual tendrá un aumento importante, según lo establecido en contrato entre ambas partes.

En caso de que Juárez adquiera los derechos federativos, como lo tienen planeado, si se da una oportunidad de venderlo al extranjero, el Guadalajara tendrá una participación en determinado porcentaje.

