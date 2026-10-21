Comienza la oferta de calabazas y mandarinas

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La venta de calabaza y mandarina comienza a registrarse en mercados ambulantes y fruterías, donde los consumidores pueden encontrar distintas variedades y precios, desde opciones económicas hasta productos de mayor costo, en medio de un incremento en los precios durante esta temporada.

En los puestos de venta, las calabazas destacan por sus diferentes tamaños, formas y tonalidades, mientras que las mandarinas se ofrecen como una de las frutas de temporada.

Los precios varían de acuerdo con el establecimiento, el tamaño y las características del producto, por lo que las familias pueden comparar opciones antes de realizar sus compras.

En el caso de la mandarina, los precios alcanzan hasta los 75 pesos; sin embargo, también se puede encontrar esta fruta en menos de 40 pesos. De acuerdo con los comerciantes, el costo depende de la calidad del producto, aunque reconocieron que, al ser de temporada, su precio se eleva.

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En ese sentido, señalan que, ante el aumento en los costos, lo cual representa un gasto adicional para los consumidores, se mantienen alternativas para quienes buscan ajustar sus compras al presupuesto familiar con piezas de menor tamaño o productos de precios más accesibles, frente a otros que pueden alcanzar un costo más elevado.

Además de utilizarse en la preparación de distintos platillos, la calabaza también forma parte de las recetas tradicionales de esta época, pues hay familias que acostumbran prepararla en dulce, con piloncillo, canela y otros ingredientes como una alternativa para aprovechar este producto de temporada.