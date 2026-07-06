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Sheinbaum reconoce al Tri tras eliminación ante Inglaterra

La presidenta afirmó que la Selección Mexicana dio "mucha alegría" durante el Mundial 2026; la embajada británica celebró el triunfo con un mensaje de amistad

Por El Universal

Julio 06, 2026 08:40 a.m.
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Sheinbaum reconoce al Tri tras eliminación ante Inglaterra
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la Selección Mexicana por su participación en el Mundial 2026, luego de que este domingo fuera eliminada por Inglaterra.

      En su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el equipo mexicano dio "mucha alegría" durante los partidos.

      "Realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol. Muy bien, nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos", expresó la titular del Ejecutivo federal.

      Ayer domingo, la Selección Mexicana perdió 3-2 ante la selección inglesa en el Estadio Ciudad de México.

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      Después de que Inglaterra eliminara a México del Mundial 2026, la embajada británica en nuestro país celebró el triunfo y envió un mensaje de amistad entre ambas naciones.

      La embajada indicó que "Inglaterra continúa el viaje mundialista": "¡Ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!".

      "Competidores por algunos minutos, pero amigos desde hace más de 200 años, ¡unidos por una sólida relación de colaboración e intercambio!", dijo la embajada en sus redes sociales.

      Previo al encuentro, la representación diplomática británica señaló que representaba "una oportunidad extraordinaria" de celebrar los "profundos lazos históricos" que unen a ambas naciones no sólo en el deporte, "sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos".

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