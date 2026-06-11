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Retienen 100 millones de pesos a Aquos por fallas

Retienen 100 millones de pesos a Aquos por fallas

Por Rubén Pacheco

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Retienen 100 millones de pesos a Aquos por fallas
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      Derivado de las 21 fallas registradas alrededor del 2025 en la presa El Realito, se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a Aquos el Realito S.A. de C.V. por concepto de sanciones económicas, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Sanciones económicas y suspensión del servicio

      En tanto, en lo que va del 2026 se contabilizaron penalizaciones por alrededor de 14 millones de pesos por la suspensión del servicio durante cinco días en la capital potosina, complementó.

      Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el "contrato leonino", las multas son aplicables según el día en que se suscita el desperfecto, consistente en descontar directamente al depósito correspondiente.

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      Procedimiento de aplicación de multas y respuesta de la empresa

      Es decir, al momento que la empresa operadora del acueducto presenta la factura, el Gobierno del Estado aplica las multas descontando los montos debido a la suspensión del suministro de agua, especificó.

      Reconoció que la compañía se ha inconformado ante tribunales por los descuentos aplicados, sin embargo, no resultan procedentes "porque precisamente así está establecido en el contrato", enfatizó.

      "Nosotros tenemos la injerencia de cierta forma con la operadora. Obviamente cuando hay fallas, como lo estipula el contrato, se le sanciona, se le retiene los pagos que se les debían de dar", concluyó.

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