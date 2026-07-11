Comités vecinales reforzarán vigilancia en las escuelas

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Durante el próximo periodo vacacional, los comités vecinales trabajarán de manera coordinada con la Guardia Civil Municipal (GCM) para reforzar la vigilancia en los planteles educativos y prevenir robos, informó la directora de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja.

La funcionaria señaló que ya sostuvo una reunión con el titular de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, con el propósito de establecer mecanismos de vigilancia y reforzar los recorridos preventivos en los alrededores de las escuelas.

Explicó que, en cada periodo vacacional, las autoridades municipales, corporaciones de seguridad y comités de padres de familia mantienen una coordinación permanente para inhibir robos y actos de vandalismo en los centros educativos, estrategia que ha permitido que en los últimos periodos de asueto no se registren incidentes de este tipo.

Recordó que, tras el regreso a clases luego de las vacaciones decembrinas, únicamente se reportó un intento de robo en la escuela Heroínas Mexicanas, ubicada en el fraccionamiento Valle de la Palma. Precisó que el hecho no se consumó, ya que los presuntos responsables no lograron ingresar al plantel ni superar el cercado perimetral.

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Agregó que las acciones de vigilancia han contribuido a disuadir este tipo de delitos, pues ante cualquier situación sospechosa los vecinos y comités escolares solicitan el apoyo de la Guardia Civil Municipal, cuyos elementos realizan recorridos periódicos en las inmediaciones de los planteles.