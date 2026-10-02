"Las comparecencias son para confrontar"
El Instituto Belisario Domínguez explica qué es la herramienta de escrutinio del Legislativo
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Las comparecencias ante el Poder Legislativo son una herramienta para obtener evidencia, cuestionar decisiones y acciones de funcionarios públicos y fortalecer la rendición de cuentas, señala un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), órgano técnico especializado del Senado que realiza investigaciones y análisis sobre temas legislativos.
Esos ejercicios permiten al Legislativo ejercer su función de escrutinio sobre políticas públicas y el desempeño del Ejecutivo.
El IBD advierte que su utilidad también depende de las condiciones en que se desarrollan. El análisis plantea que debe garantizarse una participación equitativa entre legisladores de distintos partidos y que los cuestionamientos sean objetivos, relevantes y pertinentes respecto al tema que se analiza.
Además, las comparecencias pueden servir para evaluar la idoneidad de personas propuestas para cargos cuya designación requiere la aprobación del Legislativo. De acuerdo con el Instituto, estos ejercicios permiten transparentar las decisiones sobre nombramientos y discutir la pertinencia de los perfiles.
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En San Luis Potosí, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, sostuvo que las comparecencias no son para cuestionar ni confrontar a los funcionarios, sino para precisar información y transparentar su desempeño.
Su postura surgió ante la propuesta de llamar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, a quien respaldó, aunque planteó que primero deben realizarse las comparecencias vinculadas con el informe de gobierno.
"Comparecencias no son para cuestionar a funcionarios", dice Serrano
El diputado del PVEM señaló que estos ejercicios son para precisar información y transparentar su desempeño
La propuesta para llamar a Argüelles Moreno surgió en la Comisión de Derechos Humanos por cuestionamientos sobre el desempeño resolutivo de la CEDH y la falta de información actualizada sobre sus recomendaciones. Mientras la Jucopo define la metodología y si habrá réplica y contrarréplica, su presidente, Roberto García Castillo, informó que las comparecencias de funcionarios estatales se realizarán los días 19, 20 y 21 de octubre; la lista definitiva aún está pendiente.
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