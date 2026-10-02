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Morena, en pugna por Bienestar

Diputado acusa, pero Rita Ozalia Rodríguez defiende a exdelegado

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Morena, en pugna por Bienestar
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      La salida de Guillermo Morales López de la delegación de Bienestar en San Luis Potosí, quedó en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y una postura de Morena que descarta que el exfuncionario haya sido destituido por ese motivo.

      La dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, aseguró que Morales fue invitado a incorporarse al movimiento, aunque mencionó que cualquier señalamiento deberá ser investigado.

      La declaración se produjo después de que el diputado federal Gabino Morales Mendoza exigiera una investigación formal contra quien estuvo al frente de los Programas Sociales en el Estado.

      El legislador acusó la existencia de presunto acoso laboral, abuso de poder, intimidación, nepotismo, corrupción y hasta desvío de recursos al interior de la dependencia.

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      Rodríguez Velázquez rechazó los señalamientos y cuestionó el origen de la información difundida por el diputado federal. "Nunca, nunca vamos a permitir una denostación a nuestros compañeros", afirmó.

      Señaló que desconoce de dónde obtuvo Gabino Morales los datos utilizados para realizar las acusaciones y también negó que Guillermo Morales haya sido separado del cargo como consecuencia de alguna irregularidad.

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      Explicó que su salida corresponde a una invitación para colaborar con el movimiento y agregó: "que se investigue lo que se tenga que investigar", ante las acusaciones planteadas públicamente.

      Gabino Morales sostuvo que la salida del exdelegado no debería cerrar el caso y pidió que las autoridades revisen las denuncias que, afirmó, recibió de trabajadores de Bienestar.

      Entre los señalamientos mencionó supuestas amenazas de despido, represalias por publicaciones o fotografías en redes sociales y presiones para realizar actos indebidos. Además llamó a los trabajadores que se consideren afectados a presentar las denuncias correspondientes.

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