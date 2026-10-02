Sigue cerrado Jacobo Payán; Río Santiago, transitable: SSPC
El reporte de las 06:00 horas señala que los principales pasos a desnivel están abiertos; persisten encharcamientos.
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El bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, permanece cerrado a la circulación por las lluvias, informó la SSPC capitalina en su reporte vial de las 06:00 horas de este viernes 2 de octubre.
El Río Santiago ya se encuentra transitable, aunque presenta encharcamientos, por lo que las autoridades recomendaron circular a baja velocidad y extremar precauciones.
También se reportaron abiertos los puentes Manuel José Othón, Naranja y de Pemex, así como los desniveles Himalaya, Plaza San Luis, glorieta Real Inn y glorieta González Bocanegra.
El Camino a la Presa, en el Vado del Bicentenario, aparece igualmente como transitable.
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Las autoridades advirtieron que algunas vialidades mantienen encharcamientos leves y pidieron conducir con precaución y respetar las restricciones de paso.
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