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Localizan auto robado en Los Cactus

Por Redacción

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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Localizan auto robado en Los Cactus
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      La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, aseguró un vehículo que contaba con reporte de robo con violencia vigente.

      Los agentes estatales realizaban funciones inherentes a su cargo cuando ubicaron sobre la calle Oasis, en la colonia Los Cactus, una camioneta tipo SUV marca Acura de color negro y sin placas de circulación.

      Como parte de las labores de investigación, los elementos realizaron una consulta mediante el número de identificación vehicular, obteniendo como resultado que la unidad contaba con un reporte de robo con violencia vigente, correspondiente a un hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2026.

      Por lo anterior, los agentes procedieron al aseguramiento del vehículo para su puesta a disposición de Agentes Fiscales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

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