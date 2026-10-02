Localizan auto robado en Los Cactus
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación, aseguró un vehículo que contaba con reporte de robo con violencia vigente.
Los agentes estatales realizaban funciones inherentes a su cargo cuando ubicaron sobre la calle Oasis, en la colonia Los Cactus, una camioneta tipo SUV marca Acura de color negro y sin placas de circulación.
Como parte de las labores de investigación, los elementos realizaron una consulta mediante el número de identificación vehicular, obteniendo como resultado que la unidad contaba con un reporte de robo con violencia vigente, correspondiente a un hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2026.
Por lo anterior, los agentes procedieron al aseguramiento del vehículo para su puesta a disposición de Agentes Fiscales, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Choque múltiple en carretera 57
Pulso Online
El accidente provocó afectaciones en la circulación y la retirada de uno de los conductores.
Balean a una persona en taller de la Industrial Mexicana
Redacción
La víctima fue trasladada por paramédicos; la Guardia Civil Estatal aseguró el área.
Detienen a hombre con cocaína en Los Huaracheros
Redacción
La Policía capitalina puso al detenido a disposición de la Fiscalía General del Estado.