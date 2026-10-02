Localizan a adulto mayor; otro sigue desaparecido

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CIUDAD VALLES.- Luego de varios días de búsqueda, fue localizado con vida un adulto mayor que contaba con ficha de búsqueda en Ciudad Valles; mientras tanto, en Tamasopo continúa la búsqueda de un octogenario.

J. Inés Aguilar García, de 66 años de edad, fue localizado después de varios operativos en los que participaron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), de la Fiscalía General del Estado, policías municipales y familiares.

Los familiares del sexagenario habían denunciado ante la Fiscalía que salió de su domicilio el pasado 21 de septiembre de 2026 y ya no regresó.

Ante el temor de que su integridad estuviera en riesgo, solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que se iniciaron las labores para tratar de localizarlo.

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Fue el pasado martes por la tarde cuando elementos de la Policía Municipal lo encontraron deambulando por la zona centro de Ciudad Valles.

Se informó que J. Inés se encontraba sano y salvo, y habría manifestado que se ausentó de manera voluntaria. Tras su localización, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración y posteriormente ser reintegrado a su núcleo familiar.

Por otro lado, en el municipio de Tamasopo continúa la búsqueda de Braulio Ponce Fuentes, de 82 años de edad.

En este caso, el adulto mayor salió de su domicilio el 10 de septiembre, en la localidad de Santa María Tampalatín, y desde entonces se desconoce su paradero. Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con apoyo de policías y familiares, ha recorrido la zona serrana y diversas localidades en un intento por encontrarlo; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado.