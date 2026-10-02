Prevén lluvias fuertes y descenso de temperaturas en SLP
Protección Civil pidió extremar precauciones ante posibles tormentas en las cuatro regiones del estado este viernes
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió sobre el potencial de lluvias y tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí para este viernes 2 de octubre y llamó a evitar zonas inundadas y corrientes de agua.
En su reporte, la dependencia informó que mantiene el monitoreo del huracán Rachel, al que ubicó en categoría 3 y alejándose de México, así como del frente frío número 1, localizado al norte del país. También anticipó una disminución de las temperaturas máximas durante los próximos días.
La CEPC recomendó no cruzar corrientes de agua a pie ni en vehículo, mantenerse lejos de ríos, arroyos y canales, y evitar circular por calles con encharcamientos o inundaciones.
Para quienes deban conducir, pidió reducir la velocidad y conservar una distancia segura entre vehículos. Además, sugirió limpiar coladeras, desagües y canaletas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y limitar las salidas durante los periodos de mayor precipitación.
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Los reportes de auxilio pueden realizarse al 911 o al WhatsApp de Protección Civil estatal: 444 213 2858.
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