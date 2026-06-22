Completa MC estructuras municipales para el 2027

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Movimiento Ciudadano aseguró haber completado la integración de sus estructuras municipales en los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí y adelantó que competirá con candidaturas propias en la elección de 2027, sin contemplar por ahora la conformación de alianzas con otras fuerzas políticas.

De acuerdo con el coordinador estatal del partido, Marco Antonio Gama Basarte, el avance en la organización interna ha sido bien recibido por la ciudadanía. Afirmó que el trabajo territorial ha permitido extender su presencia a todo

el estado.

Indicó que el partido ya cuenta con estructuras municipales en funcionamiento y que en prácticamente todos los municipios existen perfiles interesados en participar en la contienda electoral. Agregó que los procesos de selección de candidaturas deberán ajustarse a las disposiciones de paridad de género y a las acciones que establezcan las autoridades electorales.

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En ese contexto, Gama Basarte señaló que Movimiento Ciudadano evitará incurrir en actos anticipados de campaña, aunque criticó que otras fuerzas políticas ya realizan actividades de posicionamiento pese a que el proceso electoral aún no inicia formalmente, y acusó el uso de recursos públicos para promover perfiles.

Respecto a posibles alianzas rumbo a 2027, el dirigente estatal reiteró que la instrucción actual del partido es competir en solitario. Añadió que cualquier modificación a esa postura dependerá de la coordinación nacional, aunque insistió en que la estrategia inmediata es mantener a MC como una opción independiente en San Luis Potosí.