Reconoce Congreso de SLP al Ejército por 60 años del Plan DN-III-E
La GCE participó en la sesión solemne dedicada a la labor de auxilio militar en casos de desastre.
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El Congreso de San Luis Potosí conmemoró en sesión solemne los 60 años del Plan DN-III-E, mediante el cual el Ejército Mexicano brinda auxilio a la población ante emergencias y desastres naturales.
Durante la ceremonia se destacó el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas con Protección Civil y las corporaciones de seguridad para atender a las comunidades afectadas por una contingencia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, representada por la Guardia Civil Estatal, expresó su disposición a mantener la coordinación con autoridades federales y municipales tanto en tareas preventivas como en la atención de emergencias.
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