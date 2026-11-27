Árboles caídos y siete auxilios viales, reporta SSPC por lluvias (fotos)
Se implementaron cierres en avenidas como parte del "Operativo Tláloc" en la capital
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, informó que ha desplegado acciones preventivas y de atención para salvaguardar la integridad de la población y mantener condiciones seguras de circulación, derivado de las recientes lluvias registradas en la ciudad.
En el marco del "Operativo Tláloc", se implementó el "dispositivo Carrusel" en las avenidas Salvador Nava, carretera 57 y Fray Diego de la Magdalena, además de realizar cierres preventivos en los desniveles de Glorieta Real Inn (al poniente) y el desnivel Manuel José Othón (zona centro), así como en bulevar Jacobo Payán y el Río Santiago, debido a los elevados niveles de agua.
Asimismo, oficiales de Policía Vial atendieron reportes de árboles caídos en bulevar Río Santiago y Cordillera Central, y proporcionaron siete auxilios a conductores que presentaron fallas mecánicas en sus vehículos.
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Además, se mantiene presencia de oficiales pie tierra en diferentes cruces de avenidas para agilizar la circulación y atender de manera oportuna cualquier eventualidad a consecuencia de la lluvia.
Ante el pronóstico de lluvia que prevalecerá este viernes 27 de noviembre, la Policía de la Capital exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los oficiales, recordando que estas acciones tienen como prioridad prevenir accidentes y proteger a todas y todos los usuarios de la vía pública.
Seguirán lluvias 24 horas; SSPC realiza cierres viales en la capital
Recomiendan conducir con precaución ante los encharcamientos en Río Santiago
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