“Conflicto indígena no es contra el Municipio”

El alcalde Enrique Galindo Ceballos abordó el conflicto que mantiene a grupos de pueblos originarios instalados en un plantón frente al Palacio Municipal, asegurando que el Ayuntamiento continúa abierto al diálogo y que la raíz del desacuerdo se encuentra en el reciente proceso para definir a la persona titular de la Dirección de Asuntos Indígenas.

Según el presidente municipal, este procedimiento no es una designación directa de su parte, sino un mecanismo previsto en la ley, acompañado por tribunales y magistrados, y llevado a cabo mediante elecciones internas entre las comunidades.

Galindo detalló que este proceso tiene varios años envuelto en litigios y resoluciones judiciales. Tras cuatro años de disputas legales, finalmente se logró concretar un nuevo procedimiento que concluyó hace dos meses con la elección de un director distinto al grupo que anteriormente encabezaba Palmira Flores.

El alcalde recalcó que la votación se realizó en el marco de la normativa vigente y con participación de los sectores involucrados, lo que derivó en un resultado legítimo, aunque no necesariamente satisfactorio para todos.

El edil se refirió a Palmira Flores con respeto, mencionando que durante su administración ella contó con apoyo institucional.