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Con acuerdos elegirán Directiva del Congreso

La Jucopo deberá acordar una propuesta antes del 14 de septiembre

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Con acuerdos elegirán Directiva del Congreso
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      A menos de dos semanas de que inicie el tercer y último año de la LXIV Legislatura, todavía no existe una definición sobre quién encabezará la Directiva del Congreso del Estado. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García Castillo, señaló que la decisión tendrá que construirse mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

      El diputado descartó que la legislación establezca que la presidencia de la Directiva corresponda automáticamente a algún partido político. Explicó que será la propia Jucopo, integrada por siete diputadas y diputados, la que determine una propuesta que posteriormente deberá ser votada por el Pleno. "No se establece así como tal un partido político", sostuvo.

      Aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha planteado la posibilidad de presidir la Directiva y se ha mencionado al coordinador de su bancada, Héctor Serrano Cortés, García Castillo indicó que cualquier fuerza política podría ocupar el cargo, siempre que exista un acuerdo. El único impedimento legal, precisó, es que quien encabeza la Jucopo no puede presidir también la Mesa Directiva, por lo que Morena no podría ocupar esa posición.

      Por su parte, Serrano Cortés, informó previamente que su bancada analizará internamente la propuesta y posteriormente la planteará al Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, con quienes mantiene una alianza legislativa.

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      La definición deberá concretarse antes del 14 de septiembre, fecha límite señalada por García Castillo, mientras que el tercer año de la LXIV Legislatura comenzará el 15 de septiembre.

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