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En portazo, "personas alcoholizadas y drogadas", acusa el PVEM

Gabriela López Torres, de Morena, rechazó que se criminalice la protesta y pidió diálogo con los inconformes

Por Ana Paula Vázquez

Junio 23, 2026 01:18 p.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

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      La tensión generada por la protesta ciudadana al exterior e interior del Congreso del Estado escaló en el pleno legislativo, donde las diputadas Gabriela López Torres, de Morena, y Roxanna Hernández Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confrontaron públicamente sus posturas sobre la atención a los manifestantes.

      Durante el receso de la sesión, López Torres pidió privilegiar el diálogo con los inconformes y rechazó cualquier intento de criminalizar la protesta. "No criminalices la protesta, es su derecho al diálogo", expresó la legisladora morenista.

      En respuesta, Hernández Ramírez sostuvo que no debía justificarse la violencia y afirmó haber sido víctima de agresiones al intentar ingresar al Congreso. "Yo fui testigo, casi me golpean. Había personas alcoholizadas y drogadas", aseguró.

      Posteriormente, López Torres explicó que su intervención no estuvo dirigida de manera personal contra la diputada del PVEM, sino que buscaba que la presidencia del Congreso atendiera las demandas de los manifestantes para evitar situaciones de riesgo. Asimismo, aseguró que no le constaban las agresiones denunciadas por Hernández Ramírez y cuestionó los señalamientos sobre presunto consumo de alcohol o drogas entre los asistentes, al considerar que ese tipo de expresiones contribuyen a estigmatizar la manifestación.

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      "¿Qué le diría a mi compañera Roxana? Pues que no criminalicen, no mencionar que eran personas alcoholizadas, drogadas, no me parecen digno de una diputada que se dice del pueblo escuchar al pueblo y sobre todas las demandas, todas las demandas deben ser escuchadas para determinar si son legítimas", dijo.

      La legisladora de Morena también criticó la ausencia de integrantes de la bancada verde durante el diálogo que posteriormente sostuvieron diputados con ciudadanos inconformes. Consideró que quienes respaldan una iniciativa deben escuchar las demandas de la población y defender públicamente su postura.

      "Yo creo que denota. A final de cuentas no es malo y aceptar que se incurrió en un error, o defender una postura (...) a final de cuentas pues afuera vamos y pedimos el voto", añadió.

      Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Rubén Guajardo Barrera, evitó pronunciarse sobre la salida de los diputados verdes y se limitó a señalar que "cada quien es responsable de sus acciones".

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