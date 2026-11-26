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El Congreso estatal tiene 217 trabajadores contratados por honorarios, 133 más de los que había en 2015. La nómina mensual de este tipo de contratos asciende a 4.9 millones de pesos.

Roberto García Castillo y la revisión de contrataciones

Ante los cuestionamientos por el alza de esta nómina, Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no pudo justificar la cantidad de contrataciones ni explicar qué funciones desempeña el personal; pidió tiempo para revisar las cifras.

El legislador local anunció en entrevista que hablará con el encargado del área de Finanzas del Congreso, Enrique Ortiz Hernández, para analizar el tema y aseguró que "el personal contratado realiza trabajos y presta servicios en beneficio del Congreso". Sin embargo, no detalló cuáles son esas actividades ni presentó información sobre los mecanismos para supervisar su cumplimiento.

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Incremento y características del personal contratado

Según la organización Ciudadanos Observando, una revisión de la Plataforma Estatal de Transparencia arrojó que en las últimas cinco legislaturas el personal contratado por honorarios pasó de 84 en 2015 a 217 al cierre de agosto de 2026. Esto representa un incremento de 158%.

Otro de los señalamientos fue que los contratos identifican a todo el personal bajo el puesto de "auxiliares generales administrativos", sin especificar las funciones que desempeña. Las percepciones más altas son de 52 mil 595 pesos brutos mensuales.