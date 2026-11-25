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El fortalecimiento de la seguridad pública de la zona metropolitana y la región centro, no implicará el retiro de personal de la Guardia Civil Estatal (GCE) de las regiones altiplano y huasteca, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En semanas anteriores, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció el envío de alrededor de 80 patrullas y 200 oficiales para operar en la zona metropolitana de San Luis Potosí, a fin de atender delitos del fuero común.

El secretario de seguridad alegó que los elementos policiacos ya existentes en la metrópoli y municipios limítrofes ampliarán la cobertura y presencia territorial, por lo cual, no se descuidarán los operativos Potosí y Huasteco, en las regiones huasteca y altiplano.

Destacó que la reciente incorporación de 53 elementos egresados de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, permitirá garantizar la operatividad de los Puntos de Atención Ciudadana (PAC) y cubrir las necesidades.

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"Recordemos que ahora en Navidad, pues mucha gente descansa, nos visitan de otros estados. El operativo Paisano, de hecho se a arrancar en los próximos días convocados por las oficinas de migración nacional y estatal, y es uno de los operativos que sobresalen en el fin de año", remató.

Refirió que, si bien la carretera 57 tiene cobertura de la Guardia Nacional (GN) al tratarse de una vialidad federal, derivado de acuerdo de cooperación la corporación estatal puede intervenir con rondines y colaboración interinstitucional.