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Con la doble funcionalidad que tienen algunos empleados, este año se logró fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Ejemplificó que algunos trabajadores laboran como capturistas, sin embargo, luego de una evaluación curricular el Órgano de Administración identificó que también cuenta con formación académica en psicología y trabajo social.

Derivado de ello, se acordó reasignar personal a complejo de convivencia, adyacente al edificio de la Ciudad Judicial, a fin de cubrir vacantes faltaste y agilizar todos los procedimientos en materia familiar.

La funcionaria judicial exteriorizó que quien ostenta el cargo de director general del CECOFAM, también laboran como secretario de Acuerdos, a fin de que cuente con la fe pública.

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"También estamos trabajando en el tema de poder estar regularizando las visitas, mas bien esas convivencias, porque encontramos que tenemos convivencias de mucho tiempo y la propia Corte, los tratados internacionales no hablan de que deben de ser, la convivencia supervisada no debe ser la generalidad, sino la excepción", comentó.

Explicó que, mediante la Comisión de Igualdad Sustantiva, se reasignó financiamiento para mejorar las instalaciones y ofrecer una atención a los padres, las madres y los tutores que acuden a convivir con sus hijos.

"Hemos estado dotando de personal. Fíjense que encontramos en interior de nuestro personal personas que se desempeñaban como capturistas y que estudiaron al mismo tiempo trabajo social, psicólogos. Entonces a todos ellos hemos estado tratando de fortalecer el CECOFAM", concluyó.