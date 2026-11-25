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La única línea de investigación que pudiera encontrarse en marcha para el caso del sacerdote del templo de San Pedro y Santa María de Guadalupe, es alguna que pudiera presumir algún tipo de encubrimiento, pero es un hecho que no hay más, aseguró el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales.

Precisó que el sacerdote como tal no está directamente involucrado en los hechos que se le imputan al sacristán del lugar, acusado de abusar de menores y que finalmente fue detenido el viernes en Reynosa.

Informó que no hay otra investigación más allá de la que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que el sacerdote está en disposición en caso de que el Ministerio Público lo cite para declarar.

Explicó que hay protocolos de precaución en el cuidado de los niños, que incluyen el cierre total de instalaciones para los tiempos de catequesis, con independencia de que en otros horarios, por ejemplo, los sanitarios se encuentran abiertos al público en horas de servicio religioso.

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Para este último caso, solo tienen acceso catequistas y madres o padres de familia con sus niños.

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Informó que el sacerdote permanecerá ahí hasta que se aclare la situación y de ahí se derive la determinación de quien resulte responsables, precisamente porque en el proceso de investigación se requiere que esté localizable.

Informó que el sacerdote titular no enfrenta algún seguimiento judicial o ministerial y, sin embargo, tiene la responsabilidad de responder a cualquier requerimiento de la FGE.