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En 10 meses registrados en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumula 54 defunciones violentas de mujeres.

Dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el reporte federal precisó que, del total de muertes de población femenina seis resultaron víctimas de homicidio doloso.

En tanto, ocho fueron asesinadas por cuestiones de género, es decir, feminicidio; así como 40 mujeres fallecieron por homicidio culposo, o sea, por accidentes e incidentes en hechos de tránsito.

Aunado a ello, el reporte mensual dio cuenta de mil 954 mujeres víctimas de heridas violentas, de las cuales mil 778 corresponden a lesiones dolosas y 176 a lesiones culposas.

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Significa que el 74 por ciento de las muertes violentas de potosinas entre enero y octubre del 2026, se suscitaron en sucesos accidentales.

A diferencia de años anteriores, este 2026 colectivos y organizaciones no realizaron movilizaciones e intervenciones en inmuebles para exponer las violencias sistemáticas que padecen diariamente.