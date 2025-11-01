logo pulso
SLP

Congreso no define nuevo organismo de transparencia

Descarta Sara Rocha que sea necesario dar más recursos a la actual Cegaip para 2026

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Congreso no define nuevo organismo de transparencia

El Congreso del Estado analiza la creación de un nuevo órgano de transparencia local, aunque no hay nada definido todavía, esto luego de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) anunciara que solicitará presupuesto para el próximo año.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Sara Rocha Medina, señaló que existen al menos dos propuestas en la Legislatura y que se debe llegar a una resolución antes de concluir el año.

"Yo creo que tenemos que llegar antes del fin de año con una resolución, y lo más conveniente es importante que se haga la nueva creación de este tema, es importantísimo, es un asunto en el que no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque entonces ya nadie responderíamos a los intereses del pueblo, que es la fiscalización, o la supervisión, o la revisión, o la rendición de cuentas", dijo Rocha Medina.

