Congreso no tiene dinero para consultas

El Congreso del Estado admitió que no cuenta con recursos para realizar las consultas públicas a ciudadanos pertenecientes a minorías y, por tanto, no ha cumplido con las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en julio de 2023 en contra del Poser Legislativo potosino.

En respuesta a una solicitud de información hecha por el abogado Luis González Lozano a la SCJN para que le informara el nivel de cumplimiento del congreso a las snetencias de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la reforma electoral aprobada en 2022 que afectaba los artículos 98, 221,269 y otros, relativos a la población indígena, afromexicana, y con discapacidad, debido a que el Congreso omitió realizar entre estos sectores una consulta ciudadana. En su sentencia, la Corte dijo que el Congreso debía realizar en forma ese ejercicio.

A finales del año pasado, González Lozano realizó una consulta ciudadana a la instancia judicial para que informara el grado de avance del cumplimiento.

El 12 de enero, el solicitante recibió la respuesta, cuyo punto central es que el 9 de diciembre pasado, La Comisión de Pueblos y Comunidades indígenas informó a la Corte que "carece de recursos para efectuar la consulta ordenada en el fallo y se encuentra en espera de lo que se resuelva para continuar el procedimiento, al respecto, se emitió requerimiento para que informara avances de los actos encaminados a cumplimiento". Por tal razón, la Corte señaló que no tiene un pronunciamiento al respecto debido a que la sentencia continúa en fase de cumplimiento.

En junio de 2025, el Congreso estatal calculó en ocho millones de pesos la partida destinada a la consulta pública.