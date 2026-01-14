logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso no tiene dinero para consultas

Admite el Legislativo ante la SCJN no disponer de recursos para cumplir sentencia de 2022

Por Jaime Hernández

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Congreso no tiene dinero para consultas

El Congreso del Estado admitió que no cuenta con recursos para realizar las consultas públicas a ciudadanos pertenecientes a minorías y, por tanto, no ha cumplido con las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en julio de 2023 en contra del Poser Legislativo potosino.

En respuesta a una solicitud de información hecha por el abogado Luis González Lozano a la SCJN para que le informara el nivel de cumplimiento del congreso a las snetencias de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la reforma electoral aprobada en 2022 que afectaba los artículos 98, 221,269 y otros, relativos a la población indígena, afromexicana, y con discapacidad, debido a que el Congreso omitió realizar entre estos sectores una consulta ciudadana. En su sentencia, la Corte dijo que el Congreso debía realizar en forma ese ejercicio.

A finales del año pasado, González Lozano realizó una consulta ciudadana a la instancia judicial para que informara el grado de avance del cumplimiento.

El 12 de enero, el solicitante recibió la respuesta, cuyo punto central es que el 9 de diciembre pasado, La Comisión de Pueblos y Comunidades indígenas informó a la Corte que "carece de recursos para efectuar la consulta ordenada en el fallo y se encuentra en espera de lo que se resuelva para continuar el procedimiento, al respecto, se emitió requerimiento para que informara avances de los actos encaminados a cumplimiento". Por tal razón, la Corte señaló que no tiene un pronunciamiento al respecto debido a que la sentencia continúa en fase de cumplimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En junio de 2025, el Congreso estatal calculó en ocho millones de pesos la partida destinada a la consulta pública.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026

    SLP

    Martín Rodríguez

    El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)

    SLP

    Huasteca Hoy

    Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata

    SLP

    Redacción

    La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?
    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

    SLP

    Pulso Online

    Especialistas de la UASLP alertaron sobre el trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años