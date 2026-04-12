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Congreso se desentiende de la Arena Potosí

"Rebota" a Sedeco solicitud de información sobre la auditoría al centro de espectáculos

Por Ana Paula Vázquez

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Congreso se desentiende de la Arena Potosí

Una solicitud de información pública dirigida al Congreso, responsable de la fiscalización de entidades públicas, para conocer el proceso de fiscalización de la cuenta pública de 2025 de la Arena Potosí fue "rebotada" por el Congreso estatal a la Sedeco.

Congreso declara incompetencia y remite solicitud a Sedeco

La solicitud con folio 240471426000033 fue presentada el 23 de marzo de 2026 para conocer los criterios bajo los que la Arena fue seleccionada para auditoría, el tipo de revisión aplicada, las etapas del proceso, oficios de inicio, avances, informes preliminares, resultados disponibles, observaciones detectadas y el estatus actual del procedimiento, es decir, información vinculada con la vigilancia del ejercicio financiero del recinto.

En la respuesta emitida el 24 de marzo de 2026, el Congreso se declaró incompetente y sostuvo que Arena Potosí es un órgano público descentralizado adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), por lo que canalizó la solicitud hacia esa dependencia.

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IFSE señalado como responsable de fiscalización directa

El Congreso también señaló que la instancia responsable de fiscalizar a las entidades públicas estatales es el IFSE, por lo que los avances, observaciones y eventuales resultados de la auditoría deben obrar en poder de las autoridades directamente responsables de transparentar el proceso.

Con ello, la solicitud ciudadana quedó turnada entre autoridades que, por mandato legal, están obligadas a informar sobre el estado de la auditoría, las posibles irregularidades detectadas y el destino de los recursos públicos ejercidos por la Arena Potosí en 2025.

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