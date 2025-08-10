Contraloría del Ayto. investiga denuncia de acoso laboral

Tras las acusaciones realizadas por una extrabajadora del ayuntamiento, el regidor capitalino, Jorge Zavala López, señaló que la misma terminó su relación laboral por falta de renovación de contrato.

Esto luego de que Erika Tapia, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) denunciara haber sido víctima de acoso laboral durante su paso por la mencionada dependencia municipal y señaló directamente al regidor Jorge Zavala.

Ante esto, el regidor emitió un comunicado público en sus redes sociales en el que señaló que la relación laboral de la denunciante, concluyó el pasado 30 de junio de 2025, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a una decisión administrativa tomada por la dirección a la que estaba adscrita.

Sin embargo, afirmó que mantiene total apertura a fin de que se realice la investigación correspondiente para transparentar los hechos y deslindar las responsabilidades. Cabe resaltar que la Contraloría Interna del Ayuntamiento, informó que ya inició una investigación formal ante los señalamientos realizados por la ex colaboradora municipal.

Aparte el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, respondió que la contraloría trabajará conforme a sus funciones y generará las sanciones en caso de que sean necesarias, incluidas la separación del cargo, “se ha abusado un poco de la denuncia en redes, muchas veces son verdad y otras veces no y si no las hay, tener la claridad para decir a la persona que se queja, el porqué hay que sancionar”.