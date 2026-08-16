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Controlaría datos personales el Estado

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Controlaría datos personales el Estado
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      La protección de los datos personales en San Luis Potosí, pasaría a un esquema de autoridades internas de los poderes y dependencias públicas, de acuerdo con la iniciativa de nueva Ley Estatal de Protección de Datos Personales presentada ante el Congreso del Estado.

      El proyecto, promovido por el diputado Luis Felipe Castro Barrón del PVEM, plantea sustituir la legislación vigente mediante un ordenamiento. La propuesta deriva de la reforma constitucional federal de diciembre de 2024 y de los cambios realizados a la Constitución local en abril de este año, que modificaron el modelo estatal de transparencia y protección de datos y establecieron la desaparición de la CEGAIP como organismo autónomo.

      De acuerdo con la iniciativa, un Organismo Público Desconcentrado de la Contraloría General del Estado tendría a su cargo la protección de datos personales respecto del Poder Ejecutivo y los 59 ayuntamientos. El Congreso, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos atenderían esta materia mediante sus propios órganos internos de control.

      El proyecto conserva los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como obligaciones para las autoridades sobre avisos de privacidad, seguridad de la información, evaluaciones de impacto, controles de acceso y atención de incidentes. Las solicitudes deberán ser admitidas en un máximo de cinco días hábiles y resueltas en hasta 20 días, con una prórroga de 10 días. Las sanciones por incumplimiento podrán incluir amonestaciones, multas, destitución e inhabilitación.

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      Si el Congreso aprueba la iniciativa, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Los sujetos obligados tendrán 120 días naturales para adecuar sus reglamentos y avisos de privacidad, mientras que las autoridades garantes dispondrán de 180 días para emitir los lineamientos técnicos. La transferencia de funciones de la CEGAIP quedará sujeta además a la publicación del reglamento interior del Instituto Potosino de Apertura Gubernamental y a un proceso formal de entrega-recepción.

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