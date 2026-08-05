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Convocatoria 49 para la adquisición de uniformes mediante licitación pública

Por Redacción

Agosto 05, 2026 08:46 a.m.
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      En cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 1° fracción IV, 22 fracción I, 27, 28 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Estatal para la adquisición de uniformes.


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