Persisten calor extremo con probabilidad de lluvias en SLP

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Aunque las lluvias continuarán este miércoles en San Luis Potosí, el calor seguirá siendo una constante en gran parte del estado. El pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil prevé chubascos y tormentas vespertinas en las cuatro regiones, con mayor intensidad en la Huasteca, donde además se esperan temperaturas de hasta 42 grados Celsius.

La región Huasteca será la más calurosa de la entidad, con una temperatura mínima de 23 grados y bancos de niebla durante la mañana, antes del desarrollo de lluvias y tormentas por la tarde.

En la Zona Media se pronostica una máxima de 35 grados, con lluvias vespertinas y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora en zonas serranas. Para el Altiplano se espera una temperatura máxima de 32 grados, mientras que en la Zona Centro, donde durante los últimos días las lluvias han provocado encharcamientos y cierres viales, el termómetro alcanzará los 29 grados, con posibilidad de chubascos durante la tarde.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación y conducir con precaución en caso de lluvia o presencia de bancos de niebla, ya que estas condiciones podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación en distintos puntos del estado.

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