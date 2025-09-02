logo pulso
Corregirán los libros del Cobach en clases

Ante señalamientos por errores en libros de texto, Cobach anuncia medidas correctivas y la posibilidad de recibir recomendaciones de padres y tutores.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Corregirán los libros del Cobach en clases

Luego de las quejas de padres y madres de familia por los errores detectados en los libros de texto, Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres del estado (Cobach), informó que se enviarán correcciones a los planteles educativos, a fin de que el personal docente considere modificaciones durante la impartición de clase.

Complementó que, en los anexos de los ejemplares existe un correo electrónico, en donde pueden remitirse las inconformidades, recomendaciones, correcciones y cualquier otra observación, en aras de que el próximo ciclo escolar ya no se presenten los errores.

Pese a los señalamientos en redes sociales y en medios de información, precisó que hasta el momento ningún padre, madre o tutor ha formalizado ninguna molestia ante las direcciones de los centros escolares.

“No trabajamos con ninguna editorial comercial, ni privada, ni de ninguna índole, si no que lo hacemos de manera interna, a través de nuestro propio equipo académico a través de docentes, mismos que no tienen o reciben una gratificación extraordinaria por la realización de los libros”, justificó.

Atajó que, si el subsistema educativo tuviera relación con una empresa privada, los costos del material bibliográfico se incrementarían.

