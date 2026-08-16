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Corrupción y acuerdos al vapor dominan al PJE

Acusaciones que reiteran postulantes contra jueces y juezas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Corrupción y acuerdos al vapor dominan al PJE
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      Presuntos actos de corrupción, acuerdos emitidos con rapidez a favor de una de las partes y el incumplimiento de jurisprudencias de la Suprema Corte, son algunos de los señalamientos realizados por abogados postulantes contra integrantes del Poder Judicial de San Luis Potosí, en un contexto en el que 64 jueces y juezas serán sometidos a una evaluación para definir su permanencia en el cargo.

      Los señalamientos se concentran en el Juzgado Primero Civil, donde el presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., Efraín Torres Salazar, señaló a la jueza Beatriz Alexandra Iñiguez Ruvalcaba, y al secretario de acuerdos José Joaquín Blanco Sandate por presuntas irregularidades procesales. 

      Torres Salazar sostuvo que mientras algunas solicitudes de la parte demandada son rechazadas, los acuerdos a favor de la contraparte se emiten de manera "rápida y expedita". También afirmó que los funcionarios señalados no acatan jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a que estas deben ser observadas por los órganos jurisdiccionales. Por estos hechos, informó que la asociación promovió un juicio ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que ambos funcionarios sean llamados a cuentas.

      Los cuestionamientos no se limitan al juzgado civil. El representante de los abogados postulantes afirmó que en los juzgados familiares existe "un total desorden" y cuestionó la preparación de algunos jueces para emitir sentencias y acuerdos. 

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      La evaluación comenzará en septiembre ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, instancia creada con la reforma al Poder Judicial y que sustituyó al Consejo de la Judicatura. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, confirmó que el proceso está próximo a iniciar y señaló que aprobar el examen será necesario para permanecer en el cargo.

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