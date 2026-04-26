Costo promedio de rentas en SL 14 mil pesos

El mercado de renta habitacional en la zona metropolitana de San Luis Potosí —que integra la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos— mantiene una marcada brecha de precios, con un promedio que va desde poco más de 5 mil pesos en zonas populares hasta cerca de 14 mil pesos mensuales en la capital, de acuerdo con estadísticas recientes del sector inmobiliario.

San Luis Potosí precios renta vivienda por zona

En la capital potosina, el precio mediano de renta de vivienda se ubica actualmente en 13 mil 969 pesos mensuales, con inmuebles de mayor tamaño y mejores condiciones que elevan el promedio en colonias de alta demanda.

Este nivel posiciona a la ciudad como el punto más caro dentro de la zona metropolitana, impulsado principalmente por la concentración de servicios, actividad comercial y la cercanía con corredores industriales y zonas residenciales de mayor plusvalía.

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Zona metropolitana de San Luis Potosí muestra desigualdad en renta de vivienda

En contraste, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez mantiene los niveles más bajos de renta habitacional. El precio medio se ubica en 5 mil 902 pesos mensuales, con viviendas de menor metraje y características más básicas en comparación con la capital.

No obstante, el comportamiento del mercado es heterogéneo, ya que en colonias con mayor desarrollo urbano los precios pueden duplicarse respecto a las zonas periféricas.

Por su parte, Villa de Pozos —una de las zonas con mayor expansión habitacional e industrial en la periferia de la capital— registra un precio promedio de 10 mil 622 pesos mensuales, colocándose como un punto intermedio dentro del esquema metropolitano.

En conjunto, la zona metropolitana de San Luis Potosí muestra una dinámica de rentas altamente desigual: mientras la capital concentra los precios más altos, Soledad se mantiene como la alternativa más accesible y Villa de Pozos avanza hacia un perfil de costo medio en ascenso.