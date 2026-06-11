"Coyotes" acechan a los migrantes, dice Iglesia

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Aunque el gobierno de los Estados Unidos colocó a San Luis Potosí en alerta amarilla de inseguridad pública a partir del inicio del Mundial de Fútbol, de lo que deben cuidarse los migrantes en tránsito procedentes de Centroamérica, Sudamérica y El Caribe, es de los estafadores o coyotes que se los llevan directamente a la frontera y los dejan abandonados, no sin antes haberles quitado dinero, advirtió el coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis,

Marco Antonio Luna.

Dijo que uno de los fenómenos delictivos que los migrantes sufren más en su tránsito por el país es la estafa, luego de que personas que se aprovechan de las necesidades les piden dinero para traslado de ciertos lugares hasta el cruce fronterizo y luego los dejan abandonados.

Esos estafadores les ofrecen llevar a los migrantes, acercarlos a la frontera y hacer lo necesario para que crucen hacia territorio estadounidense, justo cuando se sabe que aquel país tiene cerrada su posibilidad de acceso.

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Añadió que la estafa incluye el hecho de que los migrantes que alcanzan a cruzar, son detenidos de manera inmediata y se les envía a una cárcel. Consideró que lo más importante es no alimentar el trabajo de los estafadores porque este fenómeno delictivo es precisamente el que más sufren a propósito de que los defraudadores se aprovechan de la necesidad de los migrantes para seguir adelante.

Aseguró que en el estado de San Luis Potosí, la condición es mucho más tranquila, y de hecho no hay casos que se sepan de primera mano de malos tratos a los migrantes y aunque el gobierno de Estados Unidos dejó algunos estados en alerta.

roja, otros en alerta naranja y algunos como San Luis Potosí en alerta amarilla, siempre es necesario tomar precauciones, aunque hasta ahora no se percibe un panorama adverso.