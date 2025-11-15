“Creación de Fiscalía E. en Desaparición, un reto institucional”

Para el ejercicio fiscal 2026, la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares implicará un presupuesto mínimo inicial de 5 millones de pesos, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó que dentro del proyecto de presupuesto 2026, se planteó una ampliación para cubrir los gastos operativos de la misma, donde se incluye el pago de nómina, contratación de personal, adquisición de materiales para prospección, entre otros requerimientos.

Reconoció que la conformación de la Especializada representa un reto institucional, pues ahora se deberá cumplir con las disposiciones de la Ley General en la materia, donde se considera la creación de unidades dentro de la Fiscalía.

Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, Voz y Dignidad por los Nuestros y otros colectivos de la entidad, presentaron en septiembre pasado un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado, a fin de aprobar la creación de dicha área especializada.

