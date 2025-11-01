logo pulso
Crisis no ha afectado trámites de certificación de viviendas

Por Martín Rodríguez

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Crisis no ha afectado trámites de certificación de viviendas

Hasta ahora, los amagos de crisis no han afectado los trámites de certificación por adquisición o traslado de dominio de viviendas, y tampoco hay variantes en el caso de la industria, la compra y venta de terrenos industriales y la constitución de sociedades mercantiles, aseguró el presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Explicó que en el caso de la constitución de sociedades mercantiles, hasta ahora no se ha notado una variante a la baja, y hay compañías que realizan sus trámites normales tanto de creación de algunas de ellas como de modificación o de actas diversas de asamblea.

En el caso de los trámites relacionados con la vivienda, explicó que finalmente, éstos avanzan porque finalmente adquirir una casa es un bien necesario, y por tratarse de una compra a crédito, por lo general el trámite se realiza cuando se necesita, y no está sujeto directamente a los vaivenes de una crisis económica, sino a la planeación y al tipo de crédito ideal según las condiciones del entorno.

Advirtió que los problemas internacionales relacionados con la parte macroeconómica y en particular con la relación comercial con Estados Unidos, podrían influir en las intenciones de adquirir vivienda 

o venderla.

