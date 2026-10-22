Cuenta Villa de Pozos con letras monumentales
Serán parada obligada para residentes, visitantes y paisanos
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Las letras monumentales de Villa de Pozos ya se encuentran instaladas en el lado norte de la plaza y jardín principal de la cabecera municipal, aunque por ahora permanecen cubiertas con grandes plásticos negros que impiden conocer su diseño definitivo.
De acuerdo con fuentes municipales, será durante la próxima semana que pueda realizarse la develación oficial, con lo que este nuevo elemento urbano quedaría listo para convertirse en uno de los principales atractivos del principal espacio público del municipio.
La colocación de las letras frente a la Presidencia Municipal pone fin a meses de incertidumbre en torno al proyecto. Inicialmente se construyó una plataforma frente a la parroquia de San Francisco de Asís para albergar la estructura; sin embargo, ésta fue retirada debido a inquietudes relacionadas con las actividades religiosas y comunitarias que de manera frecuente se desarrollan en la plaza principal.
En los últimos años, las letras monumentales se han consolidado como un elemento distintivo en ciudades y destinos turísticos de todo el país, al funcionar como punto de encuentro, escenario para fotografías y símbolo de identidad local. En Villa de Pozos no se espera que sea diferente. Una vez descubiertas, podrían convertirse en una parada obligada para residentes, visitantes y paisanos que regresan al municipio para las festividades del Día de Muertos o las de fin de año.
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