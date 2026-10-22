logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cuenta Villa de Pozos con letras monumentales

Serán parada obligada para residentes, visitantes y paisanos

Por Leonel Mora

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Cuenta Villa de Pozos con letras monumentales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las letras monumentales de Villa de Pozos ya se encuentran instaladas en el lado norte de la plaza y jardín principal de la cabecera municipal, aunque por ahora permanecen cubiertas con grandes plásticos negros que impiden conocer su diseño definitivo.

      De acuerdo con fuentes municipales, será durante la próxima semana que pueda realizarse la develación oficial, con lo que este nuevo elemento urbano quedaría listo para convertirse en uno de los principales atractivos del principal espacio público del municipio.

      La colocación de las letras frente a la Presidencia Municipal pone fin a meses de incertidumbre en torno al proyecto. Inicialmente se construyó una plataforma frente a la parroquia de San Francisco de Asís para albergar la estructura; sin embargo, ésta fue retirada debido a inquietudes relacionadas con las actividades religiosas y comunitarias que de manera frecuente se desarrollan en la plaza principal.

      En los últimos años, las letras monumentales se han consolidado como un elemento distintivo en ciudades y destinos turísticos de todo el país, al funcionar como punto de encuentro, escenario para fotografías y símbolo de identidad local. En Villa de Pozos no se espera que sea diferente. Una vez descubiertas, podrían convertirse en una parada obligada para residentes, visitantes y paisanos que regresan al municipio para las festividades del Día de Muertos o las de fin de año.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería
        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega cacería

        SCT sanciona a 20 choferes de apps sin autorización; niega "cacería"

        SLP

        Rubén Pacheco

        Las multas van de de 35 mil a 58 mil pesos a quienes incumplen la Ley de Transporte, dijo Martínez Acosta

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT
        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        Reduce Red Metro más de 300 mil toneladas de CO2, dice SCT

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Martínez Acosta enumeró avances del sistema, pero fue cuestionada sobre la veracidad de las cifras

        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso
        Jesús Juárez tiene día de campo en Congreso

        Jesús Juárez tiene "día de campo" en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El titular de Seguridad Pública recibió hasta elogios de los del Verde Ecologista

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular
        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        Colectivo instala plantón en CEDH; exigen renuncia de titular

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se quejan de que desatiende asuntos relacionados con víctimas