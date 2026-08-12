SLP tendrá hasta 28 grados este miércoles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí, S.L.P.- La Zona Centro de San Luis Potosí registrará este miércoles una temperatura máxima de 28 grados Celsius y mínima de 14, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Para este jueves se espera un ligero incremento en la temperatura, con una máxima de 30 grados y mínima de 13.

La dependencia también pronosticó vientos del noreste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora, mientras que en las zonas serranas podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Además, se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas para el jueves, por lo que Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles encharcamientos y fuertes rachas de viento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Colonos se las ingenian para captar agua de lluvia Residentes de colonias de Soledad como San Felipe, San Antonio, Las Flores o La Virgen, por mencionar sólo algunas, deben ponerle ingenio a la tarea de almacenar agua hasta de lluvia y así tener líqui...

Ante una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o enviar reportes vía WhatsApp al 444 213 2858.