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SLP tendrá hasta 28 grados este miércoles

Protección Civil prevé lluvias y fuertes rachas de viento para este jueves en la capital potosina y municipios de la región

Por Pulso Online

Agosto 12, 2026 06:25 a.m.
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SLP tendrá hasta 28 grados este miércoles
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      San Luis Potosí, S.L.P.- La Zona Centro de San Luis Potosí registrará este miércoles una temperatura máxima de 28 grados Celsius y mínima de 14, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Para este jueves se espera un ligero incremento en la temperatura, con una máxima de 30 grados y mínima de 13.

      La dependencia también pronosticó vientos del noreste con rachas superiores a 40 kilómetros por hora, mientras que en las zonas serranas podrían superar los 60 kilómetros por hora.

      Además, se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas para el jueves, por lo que Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles encharcamientos y fuertes rachas de viento.

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