Cuestionan retraso de ciclovía en avenida Venustiano Carranza

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El colectivo Pedaleando SLP cuestionó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) atribuya el retraso de la ciclovía en avenida Venustiano Carranza a la falta de acuerdos entre comerciantes y organizaciones ciclistas, al señalar que documentos entregados por el propio organismo, mediante transparencia, muestran que existe una alternativa que cumple con la NOM-004 y que corresponde a lo solicitado por los colectivos, así lo señaló Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP.

A través de información derivada de la solicitud de transparencia con folio 241485626000016, Hernández expuso que en el análisis de alternativas para la avenida, elaborado por el Implan en noviembre de 2024, se establece que mantener y extender la ciclovía unidireccional confinada en toda la vialidad cumple con la NOM-004 SEDATU 2023.

Incluso, el documento identifica esta opción como acorde con lo solicitado por los colectivos ciclistas, mientras que otras propuestas que contemplan reubicar la infraestructura para recuperar espacios de estacionamiento aparecen como no recomendadas por la normativa. El integrante del colectivo también puso en duda que la falta de proyectos ejecutivos sea un argumento para justificar la ausencia de avances. Indicó que el 21 de julio de 2026 el Implan entregó a la Dirección de Obras Públicas los proyectos del Circuito 1, en el que está incluida Carranza, junto con el catálogo de conceptos para la elaboración del presupuesto, mediante el oficio IMPLAN/DG/222/2026,.

Sin embargo, recordó que el 5 de octubre Obras Públicas respondió a una solicitud de información que no existían contratos ni gasto destinado a ciclovías porque el Implan no había entregado los proyectos ejecutivos. Esta respuesta quedó asentada en el expediente UT-SI-0523/2026 y fue revisada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), dentro del recurso RR-946/2026-3.

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Ante las declaraciones del director del Implan, Javier Ernesto Flores Navarro, quien reconoció que existen alrededor de siete propuestas y que las diferencias entre comerciantes y colectivos han impedido concretar el proyecto, Hernández sostuvo que Pedaleando SLP participó en dos reuniones con el organismo durante 2024 y que su postura no ha cambiado: mantener la ciclovía confinada conforme a lo que establece el análisis técnico del

propio instituto. Añadió que desconocen la versión del proyecto correspondiente a 2026.

y que desde el 29 de octubre solicitaron formalmente a Obras Públicas una mesa técnica abierta sobre Carranza, sin que hasta ahora exista una fecha para realizarla. El colectivo pide que el Ayuntamiento defina la alternativa que cumple con la NOM-004, convoque al encuentro y contemple los recursos para ejecutar la obra en el presupuesto de 2027.